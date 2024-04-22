لتقديمها كقربان.. اعتقال 13 مستوطنا حاولوا إدخال شاة إلى باحات الأقصى

اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين، 13 إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عاما كانوا يعتزمون إدخال شاة إلى المسجد الأقصى لتقديمها كقربان عشية عيد الفصح.

وحسب موقع "واينت" العبري، قالت الشرطة إن الشباب الإسرائيليين حاولوا إخفاء معزة من بين أمور أخرى، في عربة أطفال.

وكانت جمعيات استيطانية أعلنت أنها ستمنح من ينجح بإدخال القرابين إلى حرم المسجد الأقصى، مكافآت مالية قد تصل إلى 20 ألف شيكل.

وقال موقع "واينت" إن "هذا الاستفزاز المتعمد يحدث سنويا في المسجد الأقصى، حيث يحاول المستوطنون الوصول إلى المكان وتقديم ذبيحة عيد الفصح".