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رويترز: مقتل عالم نووي إيراني وزوجته في هجوم إسرائيلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رويترز: مقتل عالم نووي إيراني وزوجته في هجوم إسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت وكالة رويترز بأن هجومًا إسرائيليًا استهدف عالمًا نوويًا إيرانيًا وزوجته، ما أدى إلى مقتلهما، في تصعيد جديد للتوترات بين إيران وإسرائيل.

الحرس الثوري الإيراني: خسائر في صفوفنا جراء قصف إسرائيلي على خرم آباد

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل خمسة من عناصره وإصابة اثنين آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خرم آباد، في إطار سلسلة هجمات مستمرة تستهدف مواقع إيرانية.

الصحة الإيرانية: حصيلة القتلى تتجاوز 430 شخصًا وأكثر من 3500 مصاب منذ بدء الهجوم

أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على إيران وصل إلى 430 قتيلًا، مع تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة منذ بداية التصعيد.

نفى الإعلام الإيراني وجود أي تسريبات لمواد خطرة في موقع أصفهان النووي بعد الهجمات، مؤكدًا أن المنشأة تعمل بشكل طبيعي ولا توجد تهديدات بيئية.

مصفاة طهران ومستشفياتها تعمل بكفاءة عالية

أكد الإعلام الإيراني أيضًا أن مصفاة طهران والمنشآت المرتبطة بها تواصل عملها بكفاءة عالية دون تأثر بالأحداث الأخيرة.

وكالة رويترز الحرس الثوري الإيراني وزارة الصحة الإيرانية

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