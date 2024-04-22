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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان الحسيني تكشف أسباب تكون الدهون بمنطقة البطن

الإعلامية الدكتورة
الإعلامية الدكتورة حنان الحسيني

أكدت الإعلامية الدكتورة حنان الحسيني، أن البعض يعاني من السمنة الموضوعية وهي السمنة الموجودة في مناطق معينة من الجسم سواء في منطقة الذراع أو منطقة المعدة وبروز "الكرش".

وقالت حنان الحسيني، لخال تقديمها برنامج ""جو هيلثي"، عبر فضائية "صدى البلد 2"، إن تراكم الدهون في منطقة البطن، تحدث بسبب تناول المشروبات الغازية، أو انها تحدث للسيدات بعد الولادة، أو اضطرابات في الهرمونات، أو التهاب القولون.

وتابعت مقدمة برنامج “جو هيلثي”، أن إنقاص الوزن بدون ترهلات في الوجه وبدون ترهلات وبدون السيلوليت في الأرداف وبدون الرجوع في الوزن مرة أخرى بعد الانتهاء من الكورس.

حنان الحسيني السمنة الموضوعية منطقة الذراع المشروبات الغازية البطن

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