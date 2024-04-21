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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرق الدهون.. كورس سحري لحل مشكلة الوزن الزائد| فيديو

الإعلامية حنان الحسيني
الإعلامية حنان الحسيني

قدمت الإعلامية حنان الحسيني، كورس one slim السحري لحل مشكلة الوزن الزائد، متابعة : "كلنا عايزين نخس بعد الخروج من رمضان. 

وأضافت حنان الحسيني، خلال برنامج "جو هيلثي" المذاع علي قناة "صدي البلد" :" كل شخص محتاج يقل في الوزن يكون له نظام معين، متابعة : "الاشخاص اللي زادت من 8 - 10 كيلو، يعني أن حدث تراكم بشكل كبير في الدهون في خلال فترة قليلة. 

وأوضحت حنان الحسيني، أن إنقاص الوزن بدون ترهلات في الوجه وبدون ترهلات وبدون السيلوليت في الأرداف وبدون الرجوع في الوزن مرة أخرى بعد الانتهاء من الكورس.

وأشارت إلى أن كورس one slim ليس له منافس في العالم المرخص من وزارة الصحة المصرية الكورس ينقص في الوزن من 10 كيلو الى 15 كيلو في الوزن.

حنان الحسيني حرق الدهون كورس سحري الوزن الزائد كورس one slim جو هيلثي السيلوليت

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