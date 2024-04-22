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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. دينا الشربيني: بعيش قصة حب وهسمي بنتي ليلى.. العتاولة ونعمة الأفوكاتو يدخلان قائمة الأعلى مشاهدة بالإمارات

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

دينا الشربيني: بعيش قصة حب وهسمي بنتي ليلى

كشفت الفنانة دينا الشربيني  خلال لقاءها مع برنامج Et بالعربي، عن تفاصيل حالتها العاطفية في الفترة الأخيرة خاصة بعد أنباء ارتباطها بالإعلامي الإماراتى أنس بوخش.

 وأكدت دينا الشربيني أنها تعيش قصة حب، وأنها قريبًا ستظهر بفستان أبيض، وهو حلم كل فتاة وقالت: "أنا أعيش قصة حب منذ فترة، وأتمنى أن لا يتأخر زواجنا قريبًا بإذن الله".

العتاولة ونعمة الأفوكاتو يدخلان قائمة الأعلي مشاهدة بالإمارات.. تفاصيل

تمكن مسلسل العتاولة من بطولة الفنان أحمد السقا من التواجد ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في دولة الامارات عبر منصة شاهد . 

واحتل مسلسل العتاولة المركز السابع من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلي مشاهدة في دولة الإمارات . 

وتذيل القائمة مسلسل نعمة الافوكاتو ، الذي قامت ببطولته مي عمر وأحمد زاهر حيث احتل المركز العاشر . 

إصابة نجم ذا فويس الفرنسي بطلق نارى في الصدر ونقله إلى المستشفى

تعرض المغني الفرنسي الشهير كينجي جيراك لجروح خطيرة جراء إصابته بطلق ناري في صدره وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى في مدينة بوردو بعدما استدعيت الشرطة إلى موقع استقبال المسافرين في بيسكاروس على ساحل المحيط الأطلسي وتحسنت حالة جيراك ولم تعد في خطر.

وأشار مصدر مقرّب من التحقيقات إلى عدم استبعاد أي فرضية في هذه المرحلة من التحقيق.

 

الإماراتي أنس بوخش الفرنسي الشهير كينجي جيراك الفنانة دينا الشربيني المغني الفرنسي الشهير كينجي جيراك دينا الشربيني

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