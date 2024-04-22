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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك لتسهيل حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على تحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وأمر محافظ كفر الشيخ، بالتحفظ على جرار زراعى لسيره فى المدينة دون تصريح، مشددًا بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل دورى، وعدم التهاون مع أى مخالفات، وأن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على مراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، واستكمال أعمال الرصف  والانترلوك، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام 

وشدد على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع.

جاء ذلك بحضور اللواء  سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

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ازالة الاشغالات والتعديات الإجراءات القانونية ال التعدي علي الطريق العام

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