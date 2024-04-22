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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار عاجل من التعليم بشأن موعد امتحانات التربية الرياضية "العملي" لطلاب المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات آخر العام لمادة التربية الرياضية ( العملي ) قبل أسبوعين على الأقل من امتحانات الترم الثاني 2024 وذلك لجميع الصفوف الدراسية للمراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأرسلت الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومكتب مستشارة مادة تنمية التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى  مديريات التربية والتعليم ، شددت خلاله على التنبيه على  موجه عام التربية الرياضية طبقاً للقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2019 بضرورة الالتزام بالموعد المحدد .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم التنبيه على توثيق الإختبارات العملية أثناء الامتحان بالصور وإرسالها على جروب الموجهين العموم وعمل CD وإرساله إلى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية .

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية ، أحدث القرارات العاجلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.

تلقت الإدارات التعليمية تعليمات  من وزارة التربية والتعليم تشدد على : 

  • الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لوضع امتحانات الترم الثاني 2024.
  • ان تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمعايير الفنية للامتحان.
  • ان تشتمل الورقة الإمتحانية لجميع أجزاء المنهج التي تم تدريسها.
  • توزيع الأسئلة بشكل يناسب قياس جميع المستويات العلمية والفكرية بين الطلاب.
  • التأكيد على السرية المطلوبة  في الامتحانات لمنع أي حالات تسريب.
  • وضع ضوابط وإجراءات احترازية جديدة لمنع الغش.
  • ارتباط أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024  بأهداف المقرر وموضوعاته.
  • توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
  • إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
  • أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.
  • أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
  • أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة.

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