قرار عاجل من التعليم بشأن موعد امتحانات التربية الرياضية "العملي" لطلاب المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات آخر العام لمادة التربية الرياضية ( العملي ) قبل أسبوعين على الأقل من امتحانات الترم الثاني 2024 وذلك لجميع الصفوف الدراسية للمراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأرسلت الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومكتب مستشارة مادة تنمية التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى مديريات التربية والتعليم ، شددت خلاله على التنبيه على موجه عام التربية الرياضية طبقاً للقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2019 بضرورة الالتزام بالموعد المحدد .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم التنبيه على توثيق الإختبارات العملية أثناء الامتحان بالصور وإرسالها على جروب الموجهين العموم وعمل CD وإرساله إلى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية .

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية ، أحدث القرارات العاجلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.

تلقت الإدارات التعليمية تعليمات من وزارة التربية والتعليم تشدد على :