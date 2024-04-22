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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوموا على الحكم.. مقطع فيديو متداول لـ زيزو يستفز فيه الجمهور.. شاهد

صدى البلد

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لأحمد سيد زيزو من مباراة الزمالك ودريم الغاني وهو يتحدث مع أحد رجال الأمن .

وظهر في الفيديو زيزو هو يتحدث مع رجال الأمن قائلا:"خليهم يزوموا علي الحكم مش تشجيع بس ".

وتترقب جماهير نادي الزمالك بفارغ الصبر الموعد المنتظر لمواجهة الفريق مع فريق دريمز الغاني في إياب دور نصف النهائي من بطولة "الكونفدرالية"، بعد ختام مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على أرضية استاد القاهرة الدولي.

 

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك بفريق دريمز الغاني على ملعب "داوو" في العاصمة الغانية أكرا، يوم الأحد المقبل، عند السابعة مساءً، في مواجهة مرتقبة تحمل في طياتها الكثير من التشويق والتحدي.

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