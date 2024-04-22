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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. إطلاق أول "ميني باص" مجهز لذوي الهمم لنقلهم داخل الزقازيق

صدى البلد

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم؛ إيمانًا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، حيث تم إطلاق أول ميني باص مجهز لذوي الهمم تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية.

أضاف المحافظ - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن الميني باص يتسع لـ10 مقاعد (6 كراسي متحركة و4 ثابتة)، ويجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقلهم وتوصيلهم كخدمة مميزة تليق بهم.

قالت مقرر لجنة ذوي الهمم بالديوان العام رانيا محمد ربيع إنه تم تنظيم يوم ترفيهي لـ20 طالبا وطالبة من ضعاف السمع والصم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.

أضافت أنه تم دعوة 30 موظفا من مسئولي وحدات ذوي الهمم بمراكز المدن، والوحدات المحلية، والمراكز التكنولوجية ومديريات الخدمات تم تدريبهم سابقًا على لغة الإشارة؛ لمراجعة ما تم التدريب عليه، بجانب التفاعل والتواصل بشكل مباشر مع الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية المدعوين، ليكون تدريبًا عمليًا لهم. 

على صعيد آخر، التقى محافظ الشرقية مع 12 مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من عدة مراكز؛ للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بالزقازيق.

قال المحافظ إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بدعم وتمكين ذوي الهمم، والأسر الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة (حياة كريمة)؛ لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية، بجانب تطوير البنية التحتية ودراسة احتياجات كل قرية.

كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ9 أسر من الأكثر احتياجًا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها؛ ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة، وتم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأثبتت استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلًا عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش "تكافل وكرامة" كمصدر دخل ثابت لهم.

وجه مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي؛ لبحث حالات 5 مواطنين الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية..مكلفًا مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ5 مواطنين من الراغبين في العمل.

أكد ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات، والاستجابة العاجلة لطلباتهم التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة.

من ناحية أخرى، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية عبدالحميد الطحاوي، إنه تم الكشف على 200 مريض خلال قافلة طبية تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية الأورمان ومستشفى الزقازيق الجامعي، بقرى (طاهرة حميد - الخيس - غزالة - الشوبك - النخاس - الحلبي - أم الزين) بمركز الزقازيق و(سنجها الزبدة - حي مبارك - حي النصر - ناطورة) بمركز كفر صقر.

أكد أن هذه القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم، منوهًا بأن القافلة شملت تخصصات (الصدر - العيون - المخ والأعصاب - العظام - السمعيات - الجراحة العامة - الأطفال - الباطنة - المسالك البولية).

قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بمختلف التخصصات، بجانب صرف العلاج اللازم لمن يحتاج، وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية.

أضاف أن جمعية الأورمان نفذت بالمحافظة عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة تلك الشرائح من مرضى القلب والعيون، وتوزيع المساعدات الموسمية مثل حقيبة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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