أستاذ علوم سياسية: الأكاذيب الإسرائيلية تهدف للتشويش على الموقف المصري تجاه فلسطين

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الأكاذيب والإدعاءات الإسرائيلية بشأن مصر، ما هي إلا مراوغات إعلامية، تستهدف الموقف المصري؛ لصلابتة ورسوخه تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الإعلام الإسرائيلي “فوضوي” وليس لديه ضوابط في نشر المعلومات إلا في أموره العسكرية.

الأكاذيب الإسرائيلية تستهدف الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

أضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضلائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية داليا نجاتي، أن الروايات غير الصحيحة التي تطلقها إسرائيل، تكذبها مصر بصورة دورية ومباشرة، سواء في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، أو التعامل مع العناصر الفلسطينية.

الحرب في غزة

أشار إلى أنّ هناك أكاذيبا متعلقة بدخول وخروج السلاح من وإلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، مؤكدا أن مسؤولية مصر الكبيرة في الأقليم تتجاوز كل ما يمكن أن يجري، فالقيادة المصرية لا تريد أن تدخل في أي مهاترات إعلامية أو سياسية مع الجانب الإسرائيلي، لأن جميعها كلام مُرسل لا يستند إلى أي أدلة، قائلا: «وحذرنا أننا لا نريد أن ندخل في هذه المواجهات».