الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

هاجم الاعلامي خالد الغندور، الإعلامي مهيب عبد الهادي، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب خالد الغندور: “تقدر يا مهيب عبد الهادي تعرض إحصائيات كابتن محمود الخطيب في مباراة القمة عندك على القناة؟ ولا هيتمنع؟”.

وفي سياق آخر، هاجم الإعلامي خالد الغندور، بعض جماهير الأهلي؛ بعد انتقاداتهم لاحتفالات فريق الزمالك بعد الفوز علي الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وقال الغندور خلال “لايف”، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “الناس اللي زعلانه وبتقول شيكابالا نزل ياخد اللقطة بعد فوز الزمالك على الأهلي في الدوري.. فيها إيه؟.. ما فريقه كسب!”.

واضاف خالد الغندور: “إيه الفرحة الرهيبة اللي فِرحها الأهلي بعد الفوز على إنبي، ما هو ماتش في الدوري برضو، هو أنت لما كسبت المحلة وإنبي أخدت بطولة؟”.