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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة نارية على رادار الأهلي.. الأحمر يرفع العرض إلى 800 ألف دولار

صدى البلد

زفَّ الإعلامي محمد شبانة، بشرى لجماهير الأهلي، بشان الصفقات الجديدة.

وكتب شبانة، عبر حسابة بموقع “فيس بوك”: “الأهلي تقريبا أنهى صفقة مدافع نادي اتحاد العاصمة الجزائري زين الدين بلعيد رسميا، واللاعب عنده شرط جزائي في عقده 650 ألف دولار، يدِّفعُوا؛ يروح أي نادي، لكن الأهلي قال مش هيستخدم الشرط الجزائي، وأيضا رفع العرض لـ 800 ألف دولار”.

الأهلي ومازيمبي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التيأقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة القاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر السبت، بملعب “تي بي مازيمبي” في الكونغو، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

الإعلامي محمد شبانة الجزائري زين الدين بلعيد صفقات الأهلي

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