خالد الغندور يهاجم الأهلي: متفتحش بوقك مع أفريقيا

سخر الإعلامي خالد الغندور من جدول مباريات الدوري المصري الممتاز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال الغندور : الأهلي لاعب أقل من نوادي تانية عشر مباريات في الدوري ،اية الدوري دة ، مفيهوش أي منافسة.

و تابع : ويقولك أصل في فريق بيشارك في اربع بطولات ، و اشمعنا متقدرش تأجل ماتش في افريقيا، ليه بتقدر علي الدوري و متفتحش بوقك مع افرقيا ، مش الاهلي بمن حضر زي ما بتقولة ، متبوظش الدوري بقا .

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

