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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استجابة لخطاب الأهلي.. الشباب والرياضة تتواصل مع الخارجية لتسهيل إجراءات دخول بعثة مازيمبي

الاهلي ومازيمبي
الاهلي ومازيمبي

تلقت وزارة الشباب والرياضة خطاباً من النادى الأهلى وذلك للتواصل والتنسيق بشأن تيسير إجراءات حصول بعثة فريق مازيمبي الكونغولي على تأشيرات دخول الأراضي المصرية لملاقاة النادى الأهلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد له يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واستجابة لخطاب النادى الأهلى، وجه المعنيين بالوزارة للتواصل مع مسئولي وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالكونغو؛ لتسهيل كافة إجراءات استخراج تأشيرات دخول بعثة نادي مازيمبي الكونغولي إلى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة إنهاء كافة المخاطبات والمراسلات الرسمية مع الجهات المعنية وذات الشأن، بشكل فوري وعاجل؛ لسرعة استخراج جميع التأشيرات وإنهاء كافة الأمور العالقة.

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