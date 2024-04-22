وائل الفشنى: الابتهالات والإنشاد الدينى سهلت مهمة تتر الحشاشين

كشف الفنان وائل الفشنى عن ما اذا وجد صعوبة فى تقديم تتر مسلسل الحشاشين باللغة العربية وهو عبارة عن شعر من رباعيات الخيام.

وقال وائل الفشنى فى تصريح خاص لصدى البلد: أتصور أن تقديمى للابتهالات الدينية والإنشاد سهل على المهمة، وبرغم ذلك عندما قدمت تتر المسلسل كانت هناك بعض التعليقات الخاصة على طريقة الالقاء وتحديدا فى كلمة "كف القدر"، حيث رأى البعض أننى أخطأت فى الالقاء، ولكنى أرى أننى قدمتها بطريقة مناسبة وتعطى نفس المعنى أيضا، وهذا الجدل أمر مفيد بالنسبة لى، وتحدثت كثيرا مع أمين أبوحافة فى هذا الأمر، واتفقنا فى النهاية أن المعنى واحد ولم نخل به.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.