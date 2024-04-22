مستشار السياسة الخارجية الأوكرانية: كييف تنتظر مساعدات أمريكا منذ 6 أشهر.. فيديو

أكد إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية، أنهم في كييف يتنظرون هذه الحزمة من المساعدات الأمريكية التي ستقدم إلى أوكرانيا منذ 6 أشهر، موضحًا أنه لقد كان هناك محادثات على مدار الأشهر القليلة الماضية، وكما يعمل الجميع أنه كان هناك صراع بين حزبين كبيرين في أمريكا والانتخابات الأمريكية وهو ما يلقي بظلاله على أوكرانيا.

وأشار «يواس»، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه كان هناك معارضة لقرار إمداد أوكرانيا بالمساعدات ونتيجة لذلك فقدت أوكرانيا للكثير من المناطق في الخطوط الأمامية في المعركة، مشددًا على أن كييف فقد أراض لصاح روسيا بعد تراجع المساعدات الغربية، منوهًا بأنه بعد اعتماد المساعدات الأمريكية يتم التأكيد بأن 80% من الموارد الأوكرانية تذهب إلى الولايات المتحدة.

وشدد على أنه إذا قام الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتماد تلك المساعدات ستصل الحزم الأمريكية أوكرانيا بنهاية هذا الأسبوع، موضحًا أن توريد تلك الأسلحة والمساعدات إلى أوكرانيا لا يتطلب شهور ولكن بضعه أيام، وبعد الحصول على هذه الأسلحة سيصبح الوضع مستتب.