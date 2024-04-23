أحمد حسن يكشف مصير مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مستجدات حول أزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة.

وكتب عبر فيسبوك: “تقارير.. اتحاد العاصمة يواجه شبح العقوبة بالخسارة أمام نهضة بركان بثلاثية نظيفة”.

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة كبرى للفريق المغربى بعدما رفضت السلطات الجزائرية خوض نهضة بركان مباراة اتحاد العاصمة بقميص مطبوع عليه خريطة المملكة المغربية لأزمات سياسية بين الدولتين.

وقال رئيس الاتحاد الجزائرى وليد صادى فى تصريحات، إن الاتحاد طالب نادى اتحاد العاصمة بالتوجه إلى ملعب المباراة لخوض اللقاء بصفة عادية، مع إرسال قمصان جديدة للنادى المغربى دون خريطة دولة المغرب لحل الأزمة.

وأوضح صادي أن الاتحاد الجزائرى سيرفض خوض مباراة نهضة بركان فى الإياب أيضًا بقمصان تحمل الخريطة، مشيرًا إلى أن مسئولي الاتحاد سيتجهون إلى المحكمة الدولية الرياضية لحل الأزمة، حال عدم وجود قرار حاسم من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".