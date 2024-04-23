بعد سقوطه المفاجئ.. الجهاز الطبي للزمالك يطمئن الجمهور على لاعب كرة اليد

أكد الدكتور أشرف عز الدين رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، سلامة محمد عبد الغني لاعب القلعة البيضاء، وعدم معاناته من أي إصابة، بعد تعرضه للسقوط في مباراة جي إس كي الكونغولي، بالدور الرئيسي من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال الدكتور أشرف عز الدين إن سقوط محمد عبد الغني جاء بعد اصطدام قوي من أحد لاعبي الفريق المنافس، واحتاج للحظات ليستفيق إثر الصدام، وعاد للمشاركة بعد الاطمئنان عليه.

ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في الفوز على جي إس كي الكونغولي بنتيجة 41-21، في المباراة الأولى، من الدور الرئيسي للبطولة، على أن يلتقي الفريق الأبي مع الأبيار الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الثاني للدور ذاته.