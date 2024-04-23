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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور مطلوب في التعاون السعودي.. والأهلي يوافق بشرط

امام عاشور
امام عاشور

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  نادي التعاون السعودي دخل في مفاوضات قوية مع إمام عاشور لاعب فريق الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد تألقه مع القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"تحدث نادي التعاون السعودي مع أحمد يحيي وكيل إمام عاشور من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم بعد تألقه مع القلعة الحمراء ومنتنخب مصر في الفترة الماضية".

وتابع:"طلب نادي التعاون السعودي من وكيل إمام عاشور معرفة رأي النادي الأهلي في إمكانية الاستغناء عن اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم ورحبت إدارة الكرة بالقلعة الحمراء ببيع إمام عاشور في حال وصول عرض رسمي بقيمة 7 ملايين دولار "كاش" بدون أقساط".

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