تعرف على مدة الضمان القانوني للسلع المعمرة

وضع قانون حماية المستهلك ضوابط في عملية الشراء والبيع لضمان حقوق المستهلك، وأقر عقوبات لمن يخالف هذه القواعد وذلك للحفاظ على حركة البيع والشراء .

في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج.



