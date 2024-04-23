سلطنة عمان والإمارات توقعان 3 اتفاقيات بمشروع شبكة السكك الحديدية



وقعت سلطنةُ عُمان والإمارات على 3 اتفاقيات تتعلق بمشروع شبكة السكك الحديدية تتمثل الأولى في اتفاقية الشراكة بين المساهمين وتشمل كلًّا من ‎الاتحاد للقطارات و‎قطارات عُمان، و شركة ‎مبادلة إيذانًا بتنفيذ المشروع.

ووفق وسائل إعلام عمانية؛ فتتعلق الاتفاقية الثانية بترسية العقود المدنية للشبكة المشتركة على تحالف عُماني إماراتي بقيادة "مجموعة تروجان للإنشاءات" (انبي سي) و"جلفار للهندسة والمقاولات".

فيما تتصل الاتفاقية الثالثة بترسية عقود الأنظمة والتكامل لشبكة السكك الحديدية على تحالف بين شركتي "سيمنز" و"اتش إيه سي" لضمان تجهيز القطارات بأحدث التقنيات والتكنولوجيا.