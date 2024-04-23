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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفيضانات تتسبب بدمار كبير في منطقة كورغان الروسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الفيضانات تتسبب بدمار كبير في منطقة كورغان الروسية.

ووفقا للتقرير، أمرت السلطات بإخلاء عاجل للمناطق الواقعة أسفل مجرى النهر في كورغان بروسيا يوم الخميس بسبب ظهور تسرب في أحد السدود مع ارتفاع منسوب المياه.

الفيضانات كورغان الروسية منطقة كورغان مجرى النه ارتفاع منسوب المياه

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