عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الفيضانات تتسبب بدمار كبير في منطقة كورغان الروسية.

ووفقا للتقرير، أمرت السلطات بإخلاء عاجل للمناطق الواقعة أسفل مجرى النهر في كورغان بروسيا يوم الخميس بسبب ظهور تسرب في أحد السدود مع ارتفاع منسوب المياه.