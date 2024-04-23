أحمد حسن: الأهلي يسعي لتطبيق النموذج العالمي فى إدارة الشئون الرياضية

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيما يخص الأهلي.

وكتب أحمد حسن:"عدلى القيعي :الأهلي يسعي إلي تطبيق النموذج العالمي في إدارة الشئون الرياضية".





الأهلي ومازيمبي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة القاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر السبت، بملعب “تي بي مازيمبي” في الكونغو، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.