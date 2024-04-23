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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: الطب البيطري خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان ..صور

محافظ كفر الشيخ خلال
محافظ كفر الشيخ خلال المؤتمر

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الطب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، مشيراً إلى الدور الحيوي للطب البيطري، والطب الوقائي والطب العلاجي للحفاظ علي الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والثروة الاقتصادية وتنميتها والحفاظ علي المواطنين من الأوبئة والأمراض المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي السابع للطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، والذي تم تنظيمه، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

 

كما حضر فعاليات المؤتمر، الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطرى، ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدى حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفرالشيخ، وخبراء التعليم والطب البيطرى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الطب البيطري، لسلامة المجتمع من الأمراض والأوبئة ذات الأصل الحيواني، ويساهم في الكشف على الأمراض قبل أن تصل للإنسان ويحمي المجتمع من الأخطار الصحية، كما يقوم الأطباء البيطريين بتطوير برامج وإجراءات للوقاية من الأمراض والتحكم في انتشارها، ويعملون على تطوير لقاحات وعلاجات للحيوانات للحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأشار إلى دور البرامج المتخصصة لتدريب الخريجين وتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب الخريجين طبقاً لاحتياجات سوق العمل، مقدما التحية لكل القائمين والمنظمين للمؤتمر العلمي السابع للطب البيطري في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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الثروة الحيوانية والداجنة الجامعة للدراسات العليا والبحوث الثروة الحيوانية

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