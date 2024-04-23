المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية بحق ميكانيكى لإتهامه بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة والتعاطى، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٣٤٠٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٩٢٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، اتهام النيابة العامة، ل "إيهاب ع ك" ٣٥ سنة ميكانيكي و مقيم أبن الحكم أول شبرا الخيمة، بأنه في يوم ٩/ ١٢ / ٢٠٢٣ القليوبية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.