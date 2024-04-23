تفاصيل حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ويحمل عنوان أعظم الأعمال، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 26 أبريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مختارات من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين للآلات الوترية منها متتابعة سان باول لـ جوستاف هولست ، متتابعة هولبرج للوتريات لـ إدوارد جريج، مرثية للوتريات لـ إدوارد إلجار والسيمفونية البسيطة للأوركسترا الوترى لـ بینجامین بریتن .

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم .