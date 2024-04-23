محافظ شمال سيناء يثمن دور وزارة الرياضة في النهوض بالشباب والارتقاء بقدراتهم

ثمن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بمختلف ربوع شمال سيناء، ودعم الشباب بالمحافظة ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض بهم فكريًا ومعرفيًا وعلميًا ورياضيًا، وذلك ضمن استراتيجية وطنية ترتكز على الاستثمار في الشباب والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم المتنوعة.

جاء ذلك خلال لقاء شوشة اليوم" الثلاثاء" وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، لافتتاح تطوير المرحلة الأولي من استاد العريش الرياضي ، ووضع حجر الأساس لحمام السباحة التدريبي وافتتاح عمارات فندقية بالمدينة الشبابية.



وأكد شوشة أن الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وضمن الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولون إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها .

