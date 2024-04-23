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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن: التحالف الوطني نموذج فريد في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء بفلسطين

عصام الرتمي مساعد
عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ بداية العدوان الاسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن قوافل التحالف لم تتوقف عن الدخول لقطاع غزة عبر معبر رفح.

 

وقال  الرتمي  - في تصريحات اليوم - إن مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني بقيادة التحالف الوطني لم تتوان خلال الشهور الماضية عن تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين الذي يواجهون جرائم حرب ترتكب بحقهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا أن التحالف الوطني  يقدم ملحمة إنسانية في دعم الأشقاء بفلسطين ويقدم نموذجا فريدا قي تقديم الدعم على كافة المستويات.

 

وأشار إلى أن التحالف الوطني أصبح ذراع الدولة الإنساني في الداخل والخارج موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فتح الباب لعمل المجتمع المدني بكل حرية فضلا عن إيمان الرئيس بأن المجتمع المدني شريك للدولة في تحقيق التنمية.

 

وأوضح الرتمي  أن  التحالف نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى في تنمية المجتمع.

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