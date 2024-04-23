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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يلتقي وفد وزارة التنمية المحلية لدراسة مشروع الدعم الفني

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفذاً من مسؤولي مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ، وذلك فى حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام والدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني والدكتورة نهاد المغربل ، والدكتور باسم فهمي ، الدكتور محمد صابر ،الدكتور إيهاب عقبة ،الدكتور أشرف خضر، الدكتور نادية خليفة والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية " ومنسق المشروع من المحافظة"، وعدد من التنفيذيين المعنيين بالمحافظة.

 

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سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بالقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية

محافظ بني سويف: إزالة 26 مخالفة ضمن أعمال الموجة الـــ22 لإزالة التعديات

ثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية فى مجالات دعم جهود المحافظات لتطوير الإدارة المحلية ، لا سيما فى المجالات التي تتماشى مع احتياجات المواطنين والتى تدعم وتعزز الموارد الذاتية للمحليات والذى ينعكس بالإيجاب على دعم الرؤى والاستراتجيات المحلية فى تحسين مستوى وجودة القطاع الخدمي من خلال تعزيز القطاع التنموي فى مختلف المجالات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظات وتكتيب فيها ميزات نسبية وقدرات تنافسية متنوعة.

أشار محافظ بني سويف إلى الجهود النوعية التى نفذتها المحافظة على مدار أكثر من 4 سنوات فى إطار الدفع بجهود الدولة، ورؤيتها  الإستراتجية 2030 التي ترعاها وتتبناها القيادة السياسية وتواصل الحكومة بكل وزارتها وأجهزتها المختصة فى ترجمتها لواقع عملي ومشروعات كبرى خدمية وتنموية، غيرت من وجه الحياة فى مختلف المناطق والمدن والقرى ، وانعكست تاثيراتها المتعددة والداعمة على مستوى وجودة الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي ، وكذا فتح آفاق تنموية عديدة تمتد آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات.

نوه المحافظ عن إطلاق أول استراتيجية محلية عامة فى سبتمبر 2020 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتفعيل كل محاورها وأهدافها حتى أصبحت أيضا هي الأولى في  التطبيق ،وذلك من خلال جعل كل الاستراتجيات التنموية وما يخرج عنها من مشروعات خدمية وتنموية تكون تحت مظلة الاستراتجية المحلية العامة للمحافظة فى قطاعات السياحة والزراعة واللوجستيات والمشروعات الصغيرة والاتصالات، وكل ما يتعلق بالجهود الخدمية والتنموية ومسار تنفيذ الخطة الاستثمارية العامة .

كما أكد المحافط أهمية تضافر كافة الأطراف المعنية لتفعيل وتعظيم دور الاستراتجية المحلية للمحافظة فى تحقيق التنمية المحلية الموجودة ، مشيراً إلى التعاون فى جعل الاستراتجية المحلية دليلاً استرشادىاً مؤثراً فى إعداد الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي يتم وضعها مركزياً وفقاً لرؤية مصر 2030.

وناقش المحافظ الرؤى والأهداف الاستراتجية والبرامج الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بالتنسيق مع مشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي والذى يستهدف تعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بالتركيز على محافظات الصعيد،  والذى ينطلق من محافظة بني سويف ليتم تعميمها تباعاً  على باقى المحافظات ، حيث استعرض مع الوفد الوزارى نتائج ورش العمل الجاري تنفيذها استكمالاً لورش العمل للقاءات الفنية  والتشاركية التي تمت فى فبراير الماضي بديوان عام المحافظة
 

الدعوية الدكتور محمد هاني الحلي التنمية المحلية التنمية الاقتصادية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموجة ال22 لإزالة التعديات بوزارة التنمية المحلية بني سويف لتنمية الاقتصادية محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزارة التنمية المحلي وزارى وزارة التنمية المحلية

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