السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد بدء تشغيل كوبري أشمنت الجديد

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تفقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بدء تشغيل كوبري أشمنت الجديد،وذلك في حضور الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ومسؤولي الري ،منطقة تعمير بني سويف وهندسة السكة الحديد

حيث اطمأن السكرتير العام المساعد ،على انتظام الحركة بعد دخول الكوبري الخدمة، وسط فرحة عارمة من الأهالي ،الذين عبروا عن سعادتهم بالانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري ، الذي تم تنفيذه على ترعة الإبراهيمية بطول 19 متراً وعرض 12 مترا ،ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة " الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية في قطاع الري .

وأكد السكرتير العام المساعد أهمية المشروع ، الذي يستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية ،مشيرا إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع منذ بدايته وحتى استكمال الأعمال النهائية التي تم تنفيذها " منذ أيام قليلة " وتضمنت تنفيذ المنطقة المحصورة بين البلاطة الانتقالية حتى حاجز شريط السكة الحديد وتنفيذ البلاطة بين القضيبين ، حتى تم الانتهاء من الكوبري ودخوله الخدمة" اليوم "