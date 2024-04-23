مصنع العاشر من رمضان.. استراتيجية الحكومة لدعم وتوطين صناعة السيارات

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي شركة "كوفي كاب" COFICAB، "الرائد العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، إنه حضر الاجتماع كلُ من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهشام اللومي الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة "كوفي كاب"، ونعمة اللومي، نائب رئيس مجموعة "كوفي كاب"، وفاروق الثابتي المدير العام للمجموعة في مصر، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وتابع أن رئيس الوزراء لفت الى أن مشروع الشركة الجاري إنشاؤه في مدينة "العاشر من رمضان" يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لاسيّما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

