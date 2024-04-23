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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الوزراء يحذر التجار من عدم إنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية.. فيديو

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، مؤكداً أنه تم الإفراج عن بضائع بأكثر من 8 مليارات دولار بالموانئ الفترة السابقة.


وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار السلع تنخفض تدريجياً، لافتاً إلى أن القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف أدى إلى تراجع أسعار السلع.

 

الجمارك ستقوم ببيع السلع الموجودة في الموانئ


وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية وصلت لـ 27%، مضيفاً أن هناك مزيدا من الإنخفاضات في الأسعار خلال الفترة القادمة.


وأكد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن هناك عددا كبيرا من السلع لم يتم الإفراج عنها من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب، مشيراً إلى أن هناك فرصة شهرين أمام المستوردين الذين رفضوا خروج البضائع من الموانئ.

 

وأوضح "الحمصاني"، أن الجمارك سوف تقوم ببيع السلع الموجودة في الموانئ إذا مر عليها شهرين ورفض المستوردين خروجها.

الوزراء الإفراج بضائع مليار دولار المستوردين الجمارك

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