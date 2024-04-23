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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير عسكري: واشنطن الأكثر إنفاقا على التسليح التقليدي بسبب أوكرانيا وإسرائيل

صدى البلد

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، هينو كلينك، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على التسليح التقليدي، بقيمة 916 مليار دولار خلال العام الماضي، بسبب الدعم العسكري الذي قدمته لأوكرانيا ومن بعدها إسرائيل، ناهيك عن التضخم.

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وتابع هينو كلينك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، : «عدة عوامل دولية أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة، أبرزها التغيرات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية وأزمة التضخم التي زادت من تكاليف تصنيع الأسلحة».

 

كما أكد خلال مداخلته للقناة، أنَّ كل هذه المتغيرات تملي على بلاده ضرورة زيادة الموازنة الدفاعية لعدد من الدول، وسط استمرار أزمة أوكرانيا»، لافتاً إلى أنَّ زيادة القدرة والإنفاق العسكري بميزانيات الدول ليس أمر خاص بالولايات المتحدة وحدها، بل فعلته الصين مؤخراً وقبلها الهند.

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