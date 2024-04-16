"النواب الأمريكي": مشروع قانون الإنفاق سيتضمن عقوبات إضافية على روسيا وإيران

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم السبت، إن مشروع قانون الإنفاق الرابع سيتضمن عقوبات إضافية على روسيا وإيران.

وأكد جونسون: سيتم فرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران.

وأعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري سيصوّت هذا الأسبوع، على نصّين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، في انفراجة تأتي بعد أشهر من الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والجناح اليميني في المعارضة الجمهورية.

ويعرقل الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري منذ أشهر، حزمة مساعدات ضخمة لكييف قيمتها 60 مليار دولار ربطت إدارة بايدن إقرارها بتقديم مساعدات أخرى لإسرائيل وتايوان، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.