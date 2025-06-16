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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر: صرف 37 مليون رغيف بلدي مدعم.. وتحرير 343 محضرا متنوعا

تموين الأقصر: صرف 37 مليون رغيف خبز بلدي مدعم .. وتحرير 343 محضرا متنوعا خلال 15 يوما
تموين الأقصر: صرف 37 مليون رغيف خبز بلدي مدعم .. وتحرير 343 محضرا متنوعا خلال 15 يوما
أ ش أ

أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح مختار، أن المديرية شنت حملات مكبرة على المحال التجارية والأسواق والمخابز بمراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري، أسفرت عن التأكد من صرف 37 مليون رغيف خبز بلدي مدعم من المخابز البلدية بالبطاقات التموينية للمستفيدين.


كما أوضح مختار أنه تم صرف 1708 أطنان من الدقيق المدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين، بالإضافة إلى صرف سلع تموينية وسلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 296 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 15023 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من شهر مايو الماضي ، وتحرير 343 محضرا متنوعا، شمل 158 مخالفة تموينية في مجال المخابز . 


وأشار وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين / - إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التموين، الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ الأقصر ، المهندس عبد المطلب عمارة بشأن تشديد الرقابة والمتابعة والمرور على المخابز، للتأكد من انتظام عملها وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات ، والأسواق للتأكد من صلاحية السلع الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والإعلان عن الأسعار والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية.


وفيما يتعلق بالجهود المبذولة خلال موسم توريد القمح للعام الحالي ، قال وكيل الوزارة إنه تم توريد 24648,978 طنا ، بشون وصوامع المحافظة بنسبة 72 % من السعة التخزينية، بالإضافة إلى 292,385 طن تقاوي خارج المحافظة من بداية موسم التوريد 15 /4 /2025 حتى نهاية عمل يوم 14 /6 /2025.


وحول الحملات الرقابية على المواد البترولية والبوتاجاز، أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحرير 10 محاضر تموينية عدم إعلان عن أسعار – غلق مستودعات بوتاجاز – عدم انتظام سجل 21 بترول .. و تم التأكد من انتظم عمل مصنع تعبئة البوتاجاز مع توفر الاسطوانات المنزلية والتجارية للمواطنين والمحلات.
 

وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح مختار حملات مكبرة على المحال التجارية رغيف خبز بلدي مدعم المخابز البلدية بالبطاقات التموينية

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