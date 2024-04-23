قادمة من ليبيا وتصل خلال ساعات| مصر تتعرض لرياح محملة بالرمال والأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض مصر لرياح مثيرة للرمال والأتربة قادمة من ليبيا، حيث تأثر غرب البلاد يتأثر بالرمال المثارة المنقولة من الصحراء الليبية.

وعبرت الرمال المثارة البحر المتوسط لتصل اليونان ، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تأثر اليونان بالرمال المثارة المنقولة من ليبيا.

القاهرة الكبرى

وتتأثر ليبيا بنشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة مما يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، موجة شديدة الحرارة ، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبحسب الأرصاد، يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ومتوقع غدا نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:-

العظمى الصغرى

القاهرة 41 29

العاصمة الادارية 41 28

6 أكتوبر 40 24

بنهــا 41 29

دمنهور 38 27

وادى النطرون 41 28

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 38 26

الزقازيق 41 29

شبين الكوم 40 25

طنطا 39 27

دمياط 31 22

بورسعيد 31 21

الإسماعيلية 40 27

السويس 41 27

العريش 39 18

رفح 39 17

رأس سدر 35 21

نخل 37 21

كاترين 30 18

الطور 34 23

طابا 35 25

شرم الشيخ 37 27

الاسكندرية 37 24

العلمين الجديدة 36 23

مطروح 23 18

السلوم 23 17

سيوة 36 19

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 25

شلاتين 36 24

حلايب 33 25

أبو رماد 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 41 29

بني سويف 42 24

المنيا 42 29

أسيوط 43 29

سوهاج 43 28

قنا 43 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 30

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 42 25

