عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قادمة من ليبيا وتصل خلال ساعات| مصر تتعرض لرياح محملة بالرمال والأتربة

رياح مثيرة للرمال
رياح مثيرة للرمال

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض مصر لرياح مثيرة للرمال والأتربة قادمة من ليبيا، حيث تأثر غرب البلاد  يتأثر بالرمال المثارة المنقولة من الصحراء الليبية.

وعبرت الرمال المثارة البحر المتوسط لتصل اليونان ، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تأثر اليونان بالرمال المثارة المنقولة من ليبيا.

القاهرة الكبرى

وتتأثر ليبيا بنشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة مما يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، موجة شديدة الحرارة ، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبحسب الأرصاد، يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ومتوقع غدا نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:- 

العظمى الصغرى
القاهرة 41 29
العاصمة الادارية 41 28 
6 أكتوبر 40 24
بنهــا 41 29
دمنهور 38 27
وادى النطرون 41 28
كفر الشيخ 38 27
المنصورة 38 26
الزقازيق 41 29
شبين الكوم 40 25
طنطا 39 27
دمياط 31 22
بورسعيد 31 21
الإسماعيلية 40 27
السويس 41 27
العريش 39 18
رفح 39 17
رأس سدر 35 21
نخل 37 21
كاترين 30 18
الطور 34 23
طابا 35 25 
شرم الشيخ 37 27
الاسكندرية 37 24
العلمين الجديدة 36 23
مطروح 23 18
السلوم 23 17
سيوة 36 19
رأس غارب 35 25
الغردقة 36 26
سفاجا 37 25
مرسى علم 36 25
شلاتين 36 24
حلايب 33 25
أبو رماد 35 23
رأس حدربة 31 25
الفيوم 41 29
بني سويف 42 24
المنيا 42 29
أسيوط 43 29
سوهاج 43 28
قنا 43 28
الأقصر 42 29
أسوان 42 30
الوادى الجديد 40 25
أبوسمبل 42 25
 

 

 

الأرصاد رياح مثيرة للرمال والأتربة ليببا الصحراء الليبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

ونش عملاق يقطع الطريق بجسر السويس ويصطدم بـ 3 سيارات| صور

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

موضوعات متعلقة

نشرة التوك شو|تحذيرات من الأرصاد حول طقس الأيام القادمة.. ووزير الخارجية يحذر من مخاطر اجتياح رفح عسكريا

الأرصاد تحذر: غدا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.. القاهرة تسجل 40

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من أحمد موسى لاتحاد الكرة قبل مباراة مصر بوركينا فاسو|شاهد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حالات جشع بالأسواق

أمن القاهرة: رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور

مفاجآت في تشكيل آرسنال وتشيلسي بالدوري

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ستصبح نووية في غضون أسابيع

خرجت بإرادتها لخلافات عائلية.. إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

بحلاقة على الزيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بظهور لافت

في هذه الحالات طفلك أكثر عرضة لمتلازمة وفاة الرضع.. تعرفوا عليها

يد تبني ويد تحمل السلاح ..القوات المسلحة تحقق حلم التنمية لأهالي سيناء

فيديو

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ