أول منطقة حرة لتخزين النفط ومشتقاته.. برلماني: خطوة جبارة تدعم البترول بمصر

اشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بإعلان الحكومة بحث توقيع اتفاق مبدئي بين مصر وإمارة الفجيرة وشركة "بروج" لتأسيس منطقة حرة مُتخصصة بإنتاج وتخزين وتداول البترول ومُشتقاته، مشدداً على أن هذا الاتفاق خطوة جبارة ستدعم القطاع النفطي.

وقال النائب البرلماني، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة من شأنه رفع كفاءة القطاع وتأثيره الاقتصادي، ومواكبة تحديثات وتطورات كبيرة في مجال النقل والتخزين والتداول للمنتجات البترولية .

كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مجال البترول والغاز، مما يعزز من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية في القطاع.

وبحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحمد سعيد الضنحاني توقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز لإقامة منطقة حرة متخصصة في إنتاج وتخزين وتداول النفط ومشتقاته.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اعتبر الضنحاني أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز العلاقات في مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول في مصر، بما في ذلك إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته.