مدير مستشفى العجوزة يكشف أسباب الخلاف بين الأهالي والأطقم الطبية في الطوارئ

قال الدكتور طارق السيد مدير عام مستشفى العجوزة واستشاري إدارة مستشفيات أن أسباب الخلافات بين الأهالي والأطقم الطبية في الطوارئ هو عدم صبر الأهالي وعدم اتباع الإرشادات وظن باطني أن هناك تقاعس وتأخير لدى الأطباء على المريض.



وأكد السيد في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن حالات الطوارئ يتم تصنيفها لمستويات تدخل فوري وتدخل غير طارئ وتدخل مستعجل، وحالات يمكن أن تنتظر ربما يعاني من الآلم شديدة ولكن تهدئ بمسكنات وحالته لن تؤثر على حياته.

وأشار إلى أن هناك حالات يجب احتوائها قبل أن تتحول إلى أقسام الشرطة ولابد وجود حكيم من كلا الطرفين سواء في الاستقبال او من أهل المريض.