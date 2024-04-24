عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يضم 15 أغنية| اليوم .. رامي جمال يطرح ألبوم «خليني أشوفك»

صدى البلد

يطرح المطرب رامي جمال اليوم الأربعاء  ألبومه الجديد “خليني أشوفك”.

وكتب رامى جمال عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "خليني أشوفك الألبوم بكره إن شاء الله.. عندي إحساس زي ليلة الامتحان كده قلقان ومتوتر رغم إني المفروض مذاكر كويس وكل الصناع تعبوا معايا".

وأضاف: "أنا عندي ثقه في ربنا وفيكم إن الحاجة الحلوة هتاخد حقها وعندي ثقة إن السنين الجاية كلها نجاح وخير وهوصل للي حلمت بيه".

وتابع: "إن شاء الله نازل بکره 13 اغنیه مرة واحدة عشان يبقي الألبوم 15 أغنية بالأغنيتين اللي نزلوا كنتوا سبب النجاح بعد ربنا وان شاء الله المجهود يعجبكم انهارده مفيش نوم - الألبوم بكره الساعة 5 علي قناتي علي يوتيوب وفيه كل الأشكال الموسيقية اللي عاوز يحب يحب واللي عاوز يزعل هيزعل وفي أغنيه حب أنا عملتها مخصوص عشان تتغني أول مرة في فرح حمزة ناصر صديقي الغالي وكل أفراحكم بعد كده) البوسترات من تصوير العبقري شريف مختار وكلّ الفيديوهات من تصمیم احمد بدر والسوشيال ميديا رضوي علي وإدارة الأعمال مؤمن محمود".

يذكر أن  رامي جمال وكورال هارموني عربي قد أحيوا حفلا غنائيا فوق سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.

 

وقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه، منها أغنية "جيت متأخر"، أغنية "أوعديني"، أغنية "بيهم كلهم"، أغنية "قمر ومنور"، أغنية "بعده فارق"، و"لحظة بعادك" وغيرها من الأغاني، في الحفل الذي تنظمه شركة ميديا ميوزيك بلال التحيوي، والألعاب النارية أحمد جمال.

وأعطى رامي جمال فرصة الغناء للعديد من الشباب من حضور الحفل الذين يتمتعون بصوت غنائي مميز، داعما منه للمواهب الشابة كما فعل مع المطرب النقاش قبل ذلك.

وشهد الحفل حضور كل من الفنانة سارة نخلة، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن، بالإضافة إلى شخصيات عامة بارزة في المجتمع ورجال الأعمال.

المطرب رامي جمال البوم خليني اشوفك الفنان رامي جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

ترشيحاتنا

مفاجأة لزائري الجناح المصري في معرض ATM دبي .. رحلات مجانية

حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب

غلق شوارع هامة في مدينة نصر.. اعرف البديل

الطلاب يتزايدون.. المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جامعة كاليفورنيا تتواصل

117 سنة أهلي .. هنا مصنع الأبطال وتحطيم الأرقام القياسية

مصرع شخصين .. تحطم طائرة شحن نادرة النوع في أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ إليك التفاصيل كاملة

بالتايجر.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل عبر إنستجرام برفقة زوجها |شاهد

يحارب البكتيريا والحساسية والسرطان.. بالأبحاث العلمية زيت مذهل يحميك من الأمراض

وصفة للرياضيين.. طريقة تحضير سلطة الحمص

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ