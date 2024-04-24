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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بشعار «40 عامًا من الإبداع والتميز»|تفاصيل حفل عمر خيرت بقصر عابدين 7 يونيو

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير عمر خيرت

تحت شعار «40 عامًا من الإبداع والتميز»، يشهد قصر عابدين التاريخي استعدادات كبيرة لاستقبال احتفالية ضخمة تعد الأولى من نوعها، تكريمًا للموسيقار الكبير عمر خيرت، عن مشواره الموسيقي الكبير، والذي يعد أحد الأسماء الرائدة في تاريخ الفن المصري والعربي، والتي تقام في 7 يونيو 2024، بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي وفرقته الموسيقية، وذلك تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويأتي هذا الحفل في إطار التعاون الفني الأول بين الموسيقار الكبير عمر خيرت وشركة RMC في مبادرة تعد الأولى من نوعها لتقديم هذا النوع من الفن الموسيقي العالمي للجمهور المصري والعربي المتذوق للفن والمحب للاستمتاع للموسيقى ولدية حس عالي لتذوق هذه الفنون وتقديرها. فيما أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للحجز والشراء أونلاين من خلال تطبيق تذكرتي وذلك يوم 29 أبريل 2024.

ومن المقرّر أن يقدم عمر خيرت خلال هذه الأمسية الاستثنائية، عزف باقة متنوعة من أهم وأجمل مؤلفاته الموسيقية خلال مشواره الفني العريق، التي أحبها جمهوره واعتاد على سماعها وهو ما جعله واحدا من أهم الموسيقيين في الوطن العربي على مر التاريخ، منها: " ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خلى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني وغيرها من المقطوعات الموسيقية المميزة.

في هذا الصدد، قال أحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC Worldwide partners للاستشارات والتسويق:  "الموسيقار الكبير عمر خيرت لن يتكرر في تاريخ الفن المصري والعربي، ونحن سعداء بتنظيم احتفالية ضخمة تليق بتاريخه الفني الحافل الممتد لأكثر من 40 عامًا، والذي قدم من خلاله موسيقى تصويرية لعشرات الأفلام والمسلسلات البارزة في تاريخ الفن المصري، واستطاع التأثير بموسيقاه بصورة كبيرة في أجيال كثيرة، ومن خلال هذه الاحتفالية الضخمة لا نحتفي فحسب بروعة الموسيقى والثقافة المصرية، بل نسلط الضوء أيضًا على قوة الموسيقى والفن في توحيد الشعوب عبر الحدود".

بدوره، قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي: "نسعد دائمًا بالتعاون مع كل الجهات المختلفة من القطاع العام والخاص لإبراز صورة إيجابية عن مصر، والترويج للسياحة المصرية، وهذه النوعية من الاحتفالات والفعاليات خاصة المقامة في الأماكن السياحية المختلفة، بالتأكيد سوف تساهم في الترويج للسياحة المصرية وإبراز الصورة الجمالية لمصر أمام العالم وإحياء التراث الثقافي المصري، فضلًا عن جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية، بما يتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030".

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفل عمر خيرت وزارة السياحة والآثار المصرية

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