عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدًا .. أدهم سليمان يُحيي حفلاً بساقية الصاوي

صدى البلد

يُحيى المطرب أدهم سليمان حفلًا غنائيًا غدًا الخميس الموافق 25 الجارى بساقية الصاوى، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة .

وقال المطرب أدهم سليمان، إن مهرجان المركز الكاثوليكي قيم جدا ومحترم ويكرم مبدعين ويهتم بالفن والإبداع. 

وأضاف لـ “صدى البلد”، أنه يحب التنوع في الأغنية، موضحًا أن أغنية يا سمرا التي تصدرت التريند، الهدف منها كانت أغنية لايت ولذيذة لامتاع الناس، وأنه يحضر لألبوم يقدم فيه ابتهالات رمضان.

يُذكر أن طرح المطرب أدهم سليمان، أغنيته  التي تحمل اسم "حاوي"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

‎ونشر أدهم سيلمان مقطع فيديو من الأغنية عبر انستجرام، وعلق عليها قائلًا: على وتر المصلحة كلها بتعزف وتفنن اسمعوا دلوقتي أغنية حاوي على موقع يوتيوب.

‎وتقول كلمات الأغنية: ‎عايش بين حبه افاعي تغير جلدها وتتلون.. ‎الأوجاع تجيب أوجاع مفيش أي واحد بيهون.. ‎عايزك عينك وسط راسك حرص وبلاش تخون.. ‎علي وتر المصلحة كلها بتعزف وتفنن".

ادهم سليمان المطرب ادهم سليمان ساقية الصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

حفل الأهرامات المثير للجدل .. ماذا شهدت منطقة أبو الهول ليلة أمس؟

تحذير عاجل.. أتربة ورمال تُهدد جودة الهواء اليوم وغدًا

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

دعاء البركة في الأموال .. ردّده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبًا

انخفاض أسعار الأرز خلال أيام .. اعرف الكيلو هيوصل كام؟

ترشيحاتنا

شبانة: مستاء من المزايدة على وطنية الأهلي والزمالك.. والأكونتات المضروبة وراء إثارة الجماهير

أشرف نصار يكشف السبب وراء «سُمعة» ارتفاع لاعبي البنك الأهلي

سبب زيادة الفاتورة .. أجهزة لاتتوقف عن استهلاك الكهرباء رغم غلقها

لن نتسامح مع أي ترهيب.. رئيسة جامعة كولومبيا تدعو لتفكيك مخيمات المتظاهرين

الشيوخ الأمريكي يقر مشروع المساعدات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع قانون المساعدات الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سيخ الشاورما في المنزل

7 ملايين دولار «كاش»|شروط تعجيزية لمنع انتقال نجم الأهلي إلى التعاون السعودي

بإطلالة أنيقة .. جوري بكر تلفت الأنظار بوزنها الزائد |شاهد

جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ إليك التفاصيل كاملة

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ