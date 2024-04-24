غدًا .. أدهم سليمان يُحيي حفلاً بساقية الصاوي

يُحيى المطرب أدهم سليمان حفلًا غنائيًا غدًا الخميس الموافق 25 الجارى بساقية الصاوى، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة .

وقال المطرب أدهم سليمان، إن مهرجان المركز الكاثوليكي قيم جدا ومحترم ويكرم مبدعين ويهتم بالفن والإبداع.

وأضاف لـ “صدى البلد”، أنه يحب التنوع في الأغنية، موضحًا أن أغنية يا سمرا التي تصدرت التريند، الهدف منها كانت أغنية لايت ولذيذة لامتاع الناس، وأنه يحضر لألبوم يقدم فيه ابتهالات رمضان.

يُذكر أن طرح المطرب أدهم سليمان، أغنيته التي تحمل اسم "حاوي"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

‎ونشر أدهم سيلمان مقطع فيديو من الأغنية عبر انستجرام، وعلق عليها قائلًا: على وتر المصلحة كلها بتعزف وتفنن اسمعوا دلوقتي أغنية حاوي على موقع يوتيوب.

‎وتقول كلمات الأغنية: ‎عايش بين حبه افاعي تغير جلدها وتتلون.. ‎الأوجاع تجيب أوجاع مفيش أي واحد بيهون.. ‎عايزك عينك وسط راسك حرص وبلاش تخون.. ‎علي وتر المصلحة كلها بتعزف وتفنن".