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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس البنك الأهلي يكشف كواليس ضم أسامة فيصل.. ومفاوضات الأهلي مع أبو جبل

أسامة فيصل
أسامة فيصل

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي كواليس تعاقد فريقه مع أسامة فيصل، مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وكذلك مفاوضات الأهلي لضم محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق.


وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أسامة فيصل لاعب موهوب ومبشر، وسيشارك في أولمبياد باريس 2024، وهو معنا منذ 3 مواسم، حيث كنا نقوم بتجديد إعارته في بداية كل موسم".
 

وأضاف: "أسامة فيصل تأقلم مع فريق البنك الأهلي، وكانت لديه رغبة في الاستمرار مع النادي، وعندما نقل لنا هذه الرغبة، تواصلت مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك".


وتابع: "حسين لبيب من أقرب أصدقائي، وهو لديه فكر إداري متطور، وتحدثت معه بشأن شراء عقد أسامة فيصل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والآن اللاعب مستقر معنا، ويؤدي بشكل جيد، وهو لاعب موهوب ويعتمد عليه".


وأكمل: "عقد الحارس محمد أبو جبل مع البنك الأهلي يتبقى فيه موسم ونصف، ولم نتحدث معه بشأن تجديد التعاقد لأن هذا سابق لأوانه".


واستطرد: "انتقال محمد أبو جبل للأهلي في الشتاء الماضي؟ المفاوضات قد تنتهي بالقبول أو عدم القبول.. لقد حدث تواصل معنا في المرحلة المبدئية من المفاوضات فقط".


وأتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا: "نظرًا لاسم النادي الأهلي، وأن محمد أبو جبل حارس دولي أيضًا، فإن هذه المفاوضات أخذت حيزًا إعلاميًا كبيرًا، ولكن هذه الصفقة كانت مجرد مفاوضات ولم تتم، ولم يعلن أي طرف عن إبرامها بشكل رسمي".

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