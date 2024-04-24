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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. رامي جمال يطرح ألبوم خليني أشوفك.. أدهم سليمان يُحيي حفلاً بساقية الصاوي

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بشعار «40 عامًا من الإبداع والتميز»|تفاصيل حفل عمر خيرت بقصر عابدين 7 يونيو

تحت شعار «40 عامًا من الإبداع والتميز»، يشهد قصر عابدين التاريخي استعدادات كبيرة لاستقبال احتفالية ضخمة تعد الأولى من نوعها، تكريمًا للموسيقار الكبير عمر خيرت، عن مشواره الموسيقي الكبير، والذي يعد أحد الأسماء الرائدة في تاريخ الفن المصري والعربي، والتي تقام في 7 يونيو 2024، بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي وفرقته الموسيقية، وذلك تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

يضم 15 أغنية| اليوم .. رامي جمال يطرح ألبوم «خليني أشوفك

يطرح المطرب رامي جمال اليوم الأربعاء  ألبومه الجديد “خليني أشوفك”.

وكتب رامى جمال عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "خليني أشوفك الألبوم بكره إن شاء الله.. عندي إحساس زي ليلة الامتحان كده قلقان ومتوتر رغم إني المفروض مذاكر كويس وكل الصناع تعبوا معايا".

وأضاف: "أنا عندي ثقه في ربنا وفيكم إن الحاجة الحلوة هتاخد حقها وعندي ثقة إن السنين الجاية كلها نجاح وخير وهوصل للي حلمت بيه".

غدًا .. أدهم سليمان يُحيي حفلاً بساقية الصاوي

يُحيى المطرب أدهم سليمان حفلًا غنائيًا غدًا الخميس الموافق 25 الجارى بساقية الصاوى، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة .

وقال المطرب أدهم سليمان، إن مهرجان المركز الكاثوليكي قيم جدا ومحترم ويكرم مبدعين ويهتم بالفن والإبداع. 

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