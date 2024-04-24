موطلو شن: زيارة وزير الخارجية المصري إلى تركيا كانت ناجحة ومثمرة

قال السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا كانت ناجحة ومثمرة.

وقال إنه من المتوقع أن تتم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا ‏في المستقبل القريب موضحا أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين ‏البلدين سيعقد في تركيا.‏



جاء ذلك، في إطار احتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 أبريل، حيث أقيمت فعالية بمقر إقامة سفير تركيا بالقاهرة. ‏

وفي الكلمة الافتتاحية للفعالية التي نظمت بمشاركة عشرات الأطفال من تركيا ومصر وفلسطين، بالإضافة ‏إلى بعض الصحفيين المصريين، قال سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن إن الذكرى الـ ‏‏104 لتأسيس مجلس الأمة التركي الكبير ويوم السيادة الوطنية في 23 أبريل، هو هذا العيد الذي أهداه ‏الزعيم مصطفى كمال أتاتورك للأطفال في 23 أبريل 1924، ويعد بمثابة أول عيد للأطفال في العالم‎.‎

وأضاف شن أن عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 أبريل، هو أهم رمز للإرادة الوطنية وسيادة ‏الأمة، كما أن إهداء هذا العيد للأطفال يعني أنهم مستقبل مسيرة التنمية والسلام والرخاء. ‏

وتابع: "أهنئ جميع أطفالنا وأطفال العالم بهذا العيد"، مشيرا إلى أن “هذا العيد الذي يجتمع فيه أطفال ‏تركيا ومصر وفلسطين معًا، يذكرنا بآمال وتطلعات هؤلاء الأطفال لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا”. ‏‎

