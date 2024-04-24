لهذا السبب.. احصل على ضعف مرتبك في عيد تحرير سيناء

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويرتقب ملايين العمال بالقطاع الخاص وجميع المؤسسات الأخرى إجازة عيد تحرير سيناء غدا، الخميس 25 أبريل الجاري، للاحتفال مع أسرهم في أجواء يعمها الفرح والسعادة، ولكن بعض المؤسسات الخاصة تتطلب العمل خلال هذه الإجازة نظرا لحاجة العمل إليهم، وضمن القانون حقهم خلال عملهم في الإجازات من خلال صرف ضعف الأجر.

ضعف الأجر في هذه الحالة

كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.

إجازة عيد تحرير سيناء

يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن" أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

وضمن قانون العمل، وفقا لآخر تعديلاته، حقوق العمال في الحصول على الإجازات، حيث نصت المادة (52) منه، على أنه “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".