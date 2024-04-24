عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لهذا السبب.. احصل على ضعف مرتبك في عيد تحرير سيناء

إجازة
إجازة

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويرتقب ملايين العمال بالقطاع الخاص وجميع المؤسسات الأخرى إجازة عيد تحرير سيناء غدا، الخميس 25 أبريل الجاري،  للاحتفال مع أسرهم في أجواء يعمها الفرح والسعادة، ولكن بعض المؤسسات الخاصة تتطلب العمل خلال هذه الإجازة نظرا لحاجة العمل إليهم، وضمن القانون حقهم خلال عملهم في الإجازات من خلال صرف ضعف الأجر.

ضعف الأجر في هذه الحالة

كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”. 

إجازة عيد تحرير سيناء

يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن" أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

وضمن قانون العمل، وفقا لآخر تعديلاته، حقوق العمال في الحصول على الإجازات، حيث نصت المادة (52) منه، على أنه “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".

 

 

إجازة رسمية مدفوعة الأجر إجازة رسمية مدفوعة إجازة رسمية اجازة عيد تحرير سيناء رئيس مجلس الوزراء ظروف العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

موضوعات متعلقة

انخفاض كبير لعيار 21.. سعر الذهب الآن في مصر

كيفية حجز شقق الإسكان لذوي الاحتياجات الخاصة

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

مرتان خلال شهرين.. ارتفاع جديد لأسعار السجائر

عيار 21 ينهار.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

وظائف خالية.. مبادرة توظيف الشباب قدم الآن

ترشيحاتنا

انتبهوا الحرارة مرتفعة جدا.. الأرصاد تُحذر من مخاطر التعرض للشمس

تجديد في ثوب الأعلى للآثار.. الوزير يوافق على شغل وظائف بالإدارات العامة

نقل فنانة عربية شهيرة إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية شديدة

قرارات عاجلة بشأن تأمين امتحانات الترم الثاني 2024 في المدارس

بعد حملات المقاطعة.. لماذا ترتفع أسعار الأسماك بالأسواق؟

القصة الكاملة لمقـ ـتل طفـ.لة مدينة نصر «جانيت».. المتهم اعتدى عليها وخنقها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

هشام ماجد يكشف تفاصيل جديدة حول فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة

%70| مفاجأة في أسعار السمك اليوم بعد 4 أيام من حملة "خليه يعفن"

هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ