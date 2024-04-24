السجن المشدد 10 سنوات لبائع أسماك بتهمة قتل شخص في مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة بائع أسماك بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل شخص غربي الإسكندرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور عبد الله ، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 6056 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بوفاة المجني عليه داخل إحدى المستشفيات عقب تلقيه العلاج، وقيام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المجني عليه " م.م.ا" بالذهاب إلى إحدى المستشفيات مستقلا توكتوك، للعلاج إثر تعرضه إلى طعنه بسلاح أبيض، من قبل المتهم "ك.ا.م" بائع أسماك، وأن المجني عليه توفي متأثرا بإصابته، وكشفت التحريات، أنه علي اثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، وحيازة المتهم سلاح أبيض، وتوجه إلى حيث يقطن المجني عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وقام المتهم بالتعدي علي المجني عليه طعنا في الصدر فأحدث إصابته، التي أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.