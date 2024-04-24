محافظ الغربية: تجهيز مقرات بالوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الأجهزة التنفيذية بسرعة تجهيز مقرات بالوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين وحفظ الملفات وتدريب الموظفين على تلقي طلبات التصالح ولجان لمراجعة استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قبل تسجيلها على المنظومة طبقة للقانون.

جاء دلك خلال متابعة المحافظ اليوم الأربعاء الاستعدادات النهائية بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة وحي أول طنطا لتطبيق قانون التصالح وتلقي الطلبات في مايو المقبل طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما وجه المحافظ بتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية.

وأكد المحافظ أن قانون التصالح الجديد صدر لمعالجة كثير من المشكلات في القانون القديم، وإتاحة الفرصة للتصالح وتقنين الأوضاع وتحقيق المصلحة العامة للدولة مع مراعاة حقوق المواطنين.

وتابع رحمي أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز ومدينة طنطا، حيث يتم تطوير المركز التكنولوجي ورفع كفاءته وربطه بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.