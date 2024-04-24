سعره نزل جامد.. أقوى انخفاض لأفضل هاتف للفئة المتوسطة Honor 90

كشفت شركة هونر Honor عن هاتف Honor 90 بالهند في سبتمبر 2023. ولكن الآن، يحصل الهاتف على خصم مميز في المنطقة بفضل صفقة رائعة تخفض سعره بنحو 5000 روبية هندية أي ما يعادل 2850 جنيها تقريبا.

خصم على هاتف Honor 90

للاستذكار، تم الإعلان عن هاتف Honor 90 لأول مرة في الهند بسعر يبدأ من 22999 روبية هندية (أي ما يعادل 13100 جنيه تقريبا) للمتغير الأساسي 8GB + 256GB ، من ناحية أخرى، يبلغ سعر الطراز 12GB + 512GB حوالي 24999 روبية هندية.

ومع ذلك، انخفض السعر الفعلي لهذا الطراز من Honor 90 الآن إلى 17999 روبية هندية (أي ما يعادل 10280 جنيها تقريبا) فقط على موقع Amazon India .



يتميز هاتف Honor 90 بشاشة OLED منحنية بزوايا أربع قياسها 6.67 بوصة والتي توفر معدل تحديث 120 هرتز ودقة Full HD +. يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC. كما توجد بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.