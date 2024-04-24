كريم نيدفيد يعود إلى قائمة الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، متابعيه منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصد فيه اخر التطورات بقائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

وكتب أحمد حسن: “كريم نيدفيد سيعود إلي قائمة الأهلي أمام مازيمبي بعد استبعاده ذهابا”.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مواجهة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.