بسبب خالد بوطيب.. خطاب رسمي من الفيفا بإيقاف القيد لنادي الزمالك

كشفت مصادر عن إيقاف القيد بنادي الزمالك، بسبب الحكم الصادر لصالح المغربي خالد بو طيب لاعب الفريق السابق ولحين سداد المستحقات الخاصة به بشكل رسمي.

واوضح المصادر أن إيقاف القيد سيستمر لحين سداد مبلغ قدره مليون و٤٠٠ ألف يورو.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.